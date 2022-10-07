【全程字幕】護航林智堅是否對余正煌說抱歉？ 陳明通：陳局長不回答陳教授問題 @中時新聞網 ​

國安局長陳明通昨(6日)赴立法院報告，針對立委關切林智堅論文案相關風波，要不要跟另一名學生余正煌說抱歉？他回應，「由於角色關係，我陳局長不回答陳教授的問題」，後面還加碼提出「據了解」的一段話，引爆網友不少批評，有人直接嗆「去泰國那個是陳遊客，也不用問了」。

陳明通昨回應，陳局長不回答陳教授問題，但是「據了解」，陳教授已經於日前在律師陪同下向台大社科院調查小組做出完整說明，同時提供多份經由台北地方法院所屬民間公證人公證的相關證明文件，供相關調查小組參考，現在相關案件正由教育部訴願、司法程序當中，為尊重相關程序進行，我沒有進一步評論。」

對於陳明通的最新回應，不少網友湧入《Yahoo新聞》相關報導底下熱烈討論，已有超過550則留言，有人表示「還以為有多重人格」、「太厲害了我的黨」、「既然如此，那請問陳局長，您身為國安局長，為何去泰國的行蹤曝光而不自知？」「早該自動辭一辭了」、「但是之前陳局長代替陳教授發表了多次對於論文抄襲的說法與文章，這又是怎麼一回事啊!」