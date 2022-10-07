周四華爾街主要指數開低走低，道瓊指數失守30000點大關，在周五公布備受關注的非農就業報告之前，人們越來越擔心聯準會激進的升息動作恐導致經濟陷入衰退。

上周初次請領失業給付人數創下4個月來最大增幅，一度讓市場鬆了一口氣，重新燃起聯準會可能放緩升息步伐的希望。

標普500指數11大類股僅能源股收高，公用事業股和房地產股表現最疲弱。其他指數亦走低，費城半導體指數跌和小型股羅素2000指數都跌約0.6%，標普成長股跌0.76%，價值股大跌1.18%，台股ADR全收黑。

儘管周四下跌，但三大指數在周一和周二飆升後周線仍有望收紅，本周可望上漲逾4%，創下6月24日以來表現最佳的一周。

即使在利率持續升高的情況下需求開始降溫，但美國勞動力市場仍然緊俏，周五公布的9月非農就業報告將有助於投資人評估聯準會是否會改變其激進的升息計畫。

根據道瓊公司所做的調查，受訪經濟學家預估美國9月非農就業人數增加27.5萬人，失業率保持在3.7%。若結果意外強勁，可能引發聯準會政策立場將變得更加強硬的擔憂。

目前貨幣市場預期聯準會在11月1、2日開會時連續第4次升息75個基點的可能性接近86%。

周四美國10年期指標公債殖利率漲破3.8%，對貨幣政策變化更為敏感的2年期債息漲破4.2%。

★主要指數

道瓊指數跌346.93點或1.15%，收29,926.94點。

那斯達克指數跌75.33點或0.68%，收11,073.31點。

標普500指數跌38.76點或1.02%，收3,744.52點。

費城半導體指數下跌14.77點或0.59%，收2,508.84點。

★消息

美國勞工部公布上周（截至10月1日）初次請領失業給付人數為21.9萬人，超出市場預期的20.3萬人。截至9月24日止當周持續請領失業金人數增加1.5萬人，至136.1萬人，亦超出市場預期的135萬人。

Challenger, Gray & Christmas公布美國9月企業宣布之裁員人數為29,989人，較去年同期大增67.6%，為第4個月增加。今年1～9月美國企業宣布之裁員人數累計達到20萬9,495人，較去年同期減少21%。

芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）表示，通膨數據令人失望，根據上個月公布的預測中值，央行決策官員預期到年底前的接下來兩次會議將升息125個基點。他並表示，到2023年春季，央行的政策利率可能升至介於4.5%～4.75%。

聯準會理事沃勒（Christopher Waller）表示，通膨尚未達到目標，聯準會沒有理由放緩緊縮步伐，在抑制通膨取得有意義且持久的成果之前，他支持繼續升息。

明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）表示，在抑制通膨方面，聯準會距離完成任務還有一大段路，直到有證據證明通膨到頂之前，他不會支持暫停升息步伐。

美元指數大漲0.99%，報112.177。美國10年期指標公債殖利率上漲6.3個基點，報3.812%，盤中一度最高漲8.7個基點，觸及3.846%。Equiti Capital市場分析師David Madden 表示，美國債息上揚使股市承壓，但也推升了美元。最近幾周，美元一直是非常受歡迎的避險貨幣，股市下跌給美元帶來提振。

合稱OPEC+的石油輸出國組織及包括俄羅斯在內的其他主要產油國決定自11月起每日大幅減產200萬桶原油，油價連漲第4天，周四布蘭特期油上漲1.1%，收在每桶94.42美元。美國期油漲0.8%，收在每桶88.45美元。

美國各交易所成交量總計為105.7億股，過去20日均量為116.7億股。(2-1)