★分析

Wolfe Research首席投資策略師Chris Senyek周四出具報告指出，投資人想再看到壞消息變成好消息。但即使9月份的非農就業數據低於預期，但薪資增長也可能持穩，使聯準會的政策立場不太可能轉向。雖然目前股票動輒突然衝高，但我們堅信我們中期看跌的基本情境沒有改變。

Glenmede私人財富管理部門投資長Jason Pride表示。市場慢慢在接受聯準會釋出的訊息。為了降低通膨，聯準會可能進一步升息將經濟推入衰退，我們認為市場還沒有完全反映這一點。Pride認為美國經濟可能「溫和衰退」，但即使在溫和的衰退中，企業獲利也會下滑15%，這表示市場可能進一步走跌。與1月3日創下的歷史高點相比，目前標普500指數已經下跌22%。

在談到經濟是否將硬著陸時，Morningstar Inc首席美國市場策略師Dave Sekera表示，在可預見的未來，美國的經濟增長仍將低迷不振，且可能要到2023年下半年才會開始重新加速，但他不認為經濟會急劇衰退。

Comerica Bank首席經濟學家Bill Adams表示，美國就業市場仍然穩健，但正在走軟。隨著失業率攀升，薪資增長可能放緩，進而緩解美國經濟的部分通膨壓力。

★類股

標普500指數11大類股普遍收黑。受油價持續上漲激勵，能源股收漲1.82%，成為唯一上漲的板塊。公用事業股跌3.30%，房地產股跌3.20%，跌幅最大。儘管債息攀升，但成長型股票雲集的科技股指數只跌0.85，通訊服務股跌0.65%，表現相對抗跌。

反映中概股表現的金龍中國指數大跌2.80%。

★重磅股

重量級科技股僅臉書母公司Meta和影片串流巨頭網飛收高，分別漲0.06%和1.39%。微軟跌0.97%，蘋果跌0.66%，亞馬遜跌0.54%，Alphabet跌0.01%，特斯拉跌1.11%。

道瓊指數成分股方面，雪佛龍漲1.82%，漲幅最大，其次為開拓重工漲0.24%。3M跌3.52%，表現最疲弱；其次為IBM跌2.79%。

主要晶片股全跌，超微跌0.13%，美光跌0.20%，輝達跌0.60%，德州儀器跌0.75%，應用材料跌1.23%，恩智浦跌1.40%，英特爾跌1.66%。

★焦點股

蘋果跌0.66%，收在145.43美元，儘管法國法院判決蘋果的反壟斷罰款由11億歐元大幅調降至3.72億歐元。

派樂騰（Peloton）上漲4%，收在8.83美元。該公司宣布再裁減500人，相當於約12%人力。

特斯拉下跌1.11%，收在238.13美元。媒體報導，阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management Inc）和跨國投資公司Sixth Street Partners在今年早些時候有意為馬斯克收購推特的交易提供融資，但現在相關協商已經停止。

Alphabet微跌0.01%，谷歌推出新手機和首款智慧手錶不敵大盤賣壓。

★台股ADR

台積電ADR跌0.17%，收74.35美元，換算台股價格為468.85元。

聯電ADR跌0.33%，收6.11美元，換算台股價格為38.53元。

日月光ADR跌0.37%，收5.44美元，換算台股價格為85.76元。

中華電信ADR跌1.68%，收34.49美元，換算台股價格為108.75元。(2-2)