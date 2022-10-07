有些人不喜歡窩在角落默默無聞，被人忽視，喜歡在人前表現自己，彰顯自己，才能顯現出自己的光彩，《摘星工廠》運勢專欄指出牡羊座、獅子座、雙子座喜歡表現自己搶風頭，因為這樣他們才覺得有存在感，不喜歡被人冷落。

▍牡羊座

牡羊座的表現慾望相當強烈，越是人多的場合，他們就越想站在明顯的位置，會刻意做些什麼來搶風頭，牡羊座喜歡被人捧，喜歡被人當焦點，唯有被人誇讚、被人關注，才覺得自己有存在感，反之，如果沒人注意到他們會很失落，覺得自己是個被人冷落無人要的可憐蟲。

▍獅子座

獅子座一直都認為自己夠優秀、夠出色，在別人面前也總是想表現自己，說到底，還是因為虛榮心比較強，喜歡別人誇獎自己，讓自己開心、驕傲。就算沒有表現自己的機會，獅子座也會創造機會，彰顯自己的獨特非凡。

▍雙子座

雙子座性格外向，喜歡分享，喜歡表現自己，特別是在人多的場合，就怕被人冷落，不管是搞怪耍寶，還是一本正經地說起自己的人生經驗，雙子座在這方面是傑出的好手。由於表達能力強，又很會帶動眾人的情緒，在人前表現自己，根本就是易如反掌，如魚得水。