民進黨新北市長參選人林佳龍與新北市長侯友宜持續進行交鋒，針對林佳龍昨日受訪時提到「治安問題是年輕人自我放棄」，被侯友宜競選辦公室痛批邏輯不通，更要他道歉；林佳龍今(7)日還原當天說法，強調是指年輕人很辛苦，希望施政方向可以幫助年輕人在新北市成家立業，更痛批侯辦提不出好政策只會斷章取義。

面對侯辦的質疑，林佳龍特別還原說法；他說，新北市人口在減少，新北市的年輕人很辛苦，變成三明治夾在中間的那一層，所以他有提出支持年輕人的政策，包括成家基金10萬元、社會住宅、長照托育一條龍，讓年輕人可以在新北市真的可以成家立業。

林佳龍也反批侯辦沒有提出好的政策，讓年輕人願意在新北市打拚，只會隨便找一個地方斷章取義；他指出，我們要檢討的是這個現象，跟背後造成的原因，為什麼年輕人會外移，反觀隔壁的桃園市是人口在增加，在城市的競爭中新北市真的要虛心檢討，從年輕人的角度來改進施政重點，讓年輕人願意在新北市生活、工作。

另外侯陣營昨天對「UMAJI」（你麻吉）App做出批評；林佳龍也酸，這次新北選舉有個怪現象，好像他才是現任的市長在被檢討施政，看不到侯市長團隊提出未來4年的政見、新願景，只會用抹黑、謾罵的方式，去檢討他以前擔任交通部長、台中市長做過的事情。

他指出，施政本來就是延續的，我把「UMAJI」優化改善，然後交給下一棒，新北市的問題是有什麼樣的智慧、交通以及市民的電子支付的系統，然而空有口號，沒有成效，這才是現在的問題，花了5千萬弄了一個新北幣，結果沒有人在用，「不要有嘴說別人，迴力鏢卻打到自己」，還是希望集中在市政，不要去牽拖不相干的事情，

林佳龍也酸，對方已經當成他會當選，要監督他，「不要急，再50天，選後我會在議事堂接受他們的質詢」，但希望是針對新北市政，不要去牽拖一大堆事情。