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25 PTS | 9 AST | 8 REB pic.twitter.com/Jq88mNRQN0 — Atlanta Hawks (@ATLHawks) October 6, 2022

沒想到老鷹把新球季第一場熱身賽打得如此認真！今年夏天從馬刺跳槽老鷹的穆雷，7日迎來首次穿上老鷹球衣的熱身賽，就先發打了31分鐘，貢獻25分、9助攻與8籃板的接近大三元演出，幫助新東家123比113擊退「字母哥」阿提托康波領軍的公鹿，也送公鹿2連敗。

儘管只是第一場熱身賽，老鷹的調度明顯已經像在打例行賽了，不僅排出崔楊、穆雷、杭特、柯林斯與卡培拉的預計開季先發陣容，更有3名球員打超過30分鐘、7名球員打超過24分鐘，反觀公鹿仍在調整適應當中，全隊沒人打超過23分鐘。

可是穆雷展現快速融入本領，今天投13中9、罰8中7，輕鬆拿到接近大三元的數據，看來跟新隊友之間的搭配毫無問題，老鷹當家射手崔楊也拿下22分，杭特17分、7籃板，柯林斯與阿隆哈勒戴各拿16分，歐康古11分、7籃板。

公鹿以阿提托康波19分、7籃板表現較佳，傑佛卡特17分居次，伊巴卡15分、7籃板，波提斯14分，葛雷生艾倫13分，哈勒戴12分、7助攻，目前公鹿「三巨頭」當中的米德頓仍在養傷(手腕)並未上場，目前已經傳出他應該趕不上新球季開打消息。