台灣肥料公司8年前轉投資到大陸設廠，不但失敗收場，還因為幫轉投資公司擔保貸款，平白多損失3億台幣，台北地檢署今依《證交法》特別背信等罪起訴當時的台肥董事長、前立法院副院長鍾榮吉、台肥派駐旭昌董事長周偉馨、前台肥劉姓副總3人。

立委爆料，台肥在2013年與晉群公司合資成立「旭昌化學公司」，準備在大陸昆山設立電子級化學品廠，但台肥握有51％的股權，卻無法主導掌控旭昌經營，結果旭昌虧損連連，不僅賠掉15億股本，還得向銀行申貸1000萬美元，並由台肥公司出面擔保。

檢調獲報追查，懷疑台肥董事會在旭昌投資案的決策過程存有弊端，造成台肥投資失敗之外，又因擔保損失1000萬美元，涉及《證交法》特別背信等罪，台北地檢署去年11月指揮調查局台北市調處，在10日約談鍾榮吉、周偉馨等人到案釐清，複訊後諭令鍾榮吉150萬元交保，周偉馨100萬元交保。