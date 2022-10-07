被視為2023年選秀狀元大熱門的法國長人文班亞馬(Victor Wembanyama)，今日迎來與發展聯盟隊伍點燃隊的第2戰，也是與同為狀元潛在候選人亨德森(Scoot Henderson)的第2次交手，延續了首戰的火燙手感，文班亞馬全場砍下36分11籃板4火鍋，還在比賽當中大秀隔扣及大號三分戲碼，率領所屬隊伍大都會92以112：106擊敗對手。

雙方首次對戰當中，文班亞馬攻防兩端皆有亮眼表現，繳出37分5記火鍋，甚至展現優於一般長人的投籃手感，投進了7顆三分球，亨德森也不遑多讓拿下28分9助攻，讓大家相當期待他們的二度交鋒。

只不過首節亨德森就因膝蓋受傷退場，此戰再也沒有回歸，這也讓所有人的目光都聚焦在文班亞馬身上，他也不負眾望上演精采個人秀。第2節尾聲文班亞馬先賞了對方一記麻辣鍋，接著又在快攻當中接獲隊友妙傳爆扣得分，上半場文班亞馬就有著15分2火鍋的演出。

Non mais.... SERIEUSEMENT ?!

😱



Hugo Besson pour Victor Wembanyama !!!!! pic.twitter.com/OocejXaI0m — NBA France (@NBAFRANCE) October 6, 2022

易籃後文班亞馬繼續展現超強天賦，在底線橫移的情況下利用柔軟手感投進三分，運球後三分線外一大步投籃也難不倒他，文班亞馬在禁區更是無人能擋，接到球後隔扣對手引來場邊觀眾驚呼連連，此戰文班亞馬拿下36分11籃板4火鍋。

Victor Wembanyama makes it look easy with this absurd running pullup 3 falling out of bounds from the corner demonstrating his exceptional footwork and body control. We've never seen anything remotely close to this before from a player this size. pic.twitter.com/0pgRWuVSUj — Jonathan Givony (@DraftExpress) October 6, 2022

That's a 7'1" Rudy Gobert standing next to Victor Wembanyama 😮



📸 @NBA pic.twitter.com/NRcjHmRNe0 — The Athletic (@TheAthletic) October 6, 2022

本場在法國的大前輩戈貝爾(Rudy Gobert)也前來觀戰，NBA官方賽後也貼出2人合照，文班亞馬比7呎1吋的戈貝爾高出半顆頭，18歲的文班亞馬還有繼續長高的機會，再加上驚人的協調性及靈敏度，不免讓人期待文班亞馬來到NBA後會拿出什麼樣的表現驚艷眾人。