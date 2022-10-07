民眾對保健食品、藥品和照護商品等需求持續攀升，連鎖醫材通路龍頭杏一(4175)9月營收為5.96億元，年增率成長8.83%；前9月營收為53.64億元，較去年同期成長12.12%。

為提升全方位照護服務，杏一近年積極拓展社區藥局門市，希冀藉由醫院型門市和社區型門市，延伸顧客醫院照護至居家照護。截至9月底前，杏一在台灣的總門市數成長至300家，其中社區藥局為39家，仍在穩健成長中。

杏一進一步強調，社區藥局門市經營逐漸顯現綜效，業績穩健上揚；除此，隨著醫院解封，醫院型門市人潮逐漸回籠，綜合以上因素致使杏一9月營收也能有優異的表現。

杏一是通路當中唯一整合醫材門市和社區藥局，此成為杏一社區藥局優勢，與其他藥局相比，不僅提供處方箋服務外，還有多元的醫材商品供選擇，滿足顧客於藥品、保健食品和醫材等一站式購足。

據杏一內部統計，今年以來，保健食品銷售量穩定攀升，因此，除了維他命C、B群、益生菌和魚油等，杏一接力於10月再推出自有品牌「御護維他命C結合蔓越莓」，以及「御護穩定保苦瓜萃取複方膠囊」，持續擴大保健食品市占。