歐洲商務旗艦Ford Tourneo Custom福特旅行家憑藉優異安全以及靈活空間帶來的多元應用等優勢，在歐洲市場熱銷超過半世紀，今年特別導入九人座Kombi車型，以129.9萬元強勢攻佔商旅市場入門級距價格真空帶。

商旅車近年不斷成長，投入的品牌、車型越來越多，提供不同座位數、載運量及動力系統等各式選擇，另一塊則是IPC福祉車、救護車等領域的運用。其中Ford Tourneo Custom福特旅行家即憑藉其優異的安全及靈活空間，在台銷售連年成長，今年特別導入全新九人座Kombi車型，並以129.9萬元售價攻佔商旅市場入門級距真空帶。

福特六和表示，國內IPC福祉車改裝市場中，Ford Tourneo Custom福特旅行家有高達42%占比，主要的原因一方面是車室空間平整寬敞，提供靈活多變的載運機能，二來是有專業的改裝套件與合作廠商，提供符合相關法規與安全的改裝服務，今年追加的新款福特旅行家九人座Kombi車型，在規格配備上重新調整，提供消費者更為親民、實惠的價格，搶攻市場前所未有的130萬元以下入門級距。

儀表控台布局實用便利。（陳大任攝）

倒車後方影像指引功能。（陳大任攝）

福特旅行家九人座Kombi車身長5339mm、寬2030mm、高2024mm，軸距為3300mm，受惠於果嶺式平整化底盤配置，第二、三排座椅內建前傾、翻摺、拆卸等變化功能，提供車主靈活多元的空間機能。至於外觀，廠方透過霸氣的3 Bar盾型黑色水箱護罩和炯炯有神的光感應啟閉頭燈，營造出不錯的視覺辨識度，而採用單邊右側滑門與專屬腳踏板設計，讓乘客享有兼具安全與便利的上下車體驗。

與同家族旗艦車款相比，雖然九人座Kombi車型省略不少豪華配備，但仍具備多項實用設計，包含皮質包覆、且有4 向調整的三幅式多功能方向盤、內建SYNC 3娛樂通訊整合系統的4.5吋多媒體螢幕，並支援藍牙及USB功能、6具揚聲器、內含12V插座與USB插槽的駕駛座前方置物空間、中控台上方開放式置物空間和後行李廂防刮保護板等。

安全面向上，Ford Tourneo Custom福特旅行家全車系皆標配6具SRS安全輔助氣囊、HSA斜坡起步輔助系統、TVC扭力分配控制系統、ESP電子車身動態穩定系統、ALC主動式負載控制系統。若選擇九人座尊爵型以上車型，則配有SWS側風行車穩定系統、RSCTM車輛防滾系統，帶來全方位的行車主被動安全防護。

前排座椅3席，駕駛座配置活動扶手。（陳大任攝）

前排座椅中央有隱藏置杯架。（陳大任攝）

拉開即可使用置杯架，中央還有文件固定彈力繩。（陳大任攝）

九人座Kombi車艙寬廣，每席座位上方都有對應的空調出風口。（陳大任攝）

行李廂開口寬1775mm、高1382mm。（陳大任攝）

行李廂縱深自第三排椅算起1054mm。（陳大任攝）

在動力心臟部分，福特旅行家全車系均搭載2.0LEcoBlue直列四缸渦輪增壓柴油引擎，依車型分別提供130ps/36.7kgm（九座Kombi、九座尊爵型、八座尊爵型）及170ps/39.8kgm（八座豪華型）不同的最大動力輸出，搭配SelectShift 6速手自排變速箱。特別的是，廠方透過降低引擎本體關鍵部件摩擦係數、提高噴油嘴供油壓力與渦輪進氣優化等方式，達到符合國內一級能源效率等級以及嚴謹的歐盟6期排放標準下，展現出動能與節能兼具的性能表現。