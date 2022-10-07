中國新聞網7日報導，斯德哥爾摩當地時間6日，瑞典文學院宣布將2022年諾貝爾文學獎授予法國作家安妮．艾諾，她在法國享有盛名，在中國卻讀者甚少，雖然大部分人此前對艾諾了解不多，但獲獎後的她，儼然成了大陸文化愛好者新寵。不少人提出要「解鎖新書單」，甚至有手速驚人的網友貼出嶄新訂單，一股「新風潮」似乎正在悄然醞釀。

報導稱，2006年，安妮．艾諾曾受法國駐中國使館文化中心之邀，到北京大學做題為〈法國當代文學趨勢〉的演講。當時《世界文學》主編余中先曾直言，艾諾在法國享有盛名但在中國幾乎無人知曉，這是因為中國缺乏對法國當代文學的介入。

2022年諾貝爾文學獎的揭曉似乎印證了這一點。在某海外博彩網站上，安妮．艾諾穩穩占據榜單第三名，是當之無愧的奪冠熱門。但她得獎的消息傳來後，多數中國讀者一臉茫然，社交媒體則被「余華明年加油」和「村上春樹又陪跑了」瘋狂刷屏。

安妮．艾諾的長篇小說《悠悠歲月》及《一個女人》此前已有簡體中文版，《悠悠歲月》還獲得了人民文學出版社21世紀2009年度最佳外國小說獎。但點開中國流量最大的購物網站，該書的銷售量以個位數計算，有些冷門。

中國作家協會副主席何建明分析，中國讀者對安妮．艾諾知之甚少，原因有三：「首先，她的作品被翻譯成中文的數量不多且年代久遠。其次，我們並不一定會對安妮．艾諾的作品特別欣賞，因為故事背景設立在二戰結束後的歐洲，人們對新的時代、新的世界抱有一種極大的希望，在這個過程中又走向失望，這跟中國人理解的歐洲還是有距離。」

何建明說：「同時，安妮的作品粗看比較零碎，是一種自述的寫作方式，中國讀者看書講究承上啟下，這跟我們平時的閱讀習慣有關係。」

「中國處在大變革當中，現實生活豐富多彩，可以寫出特別好的作品，但是我們的很多一流作家，很少接觸現實生活，寫的還是讀者已經審美疲勞的老三樣，敘事的方式也老舊。」何建明直言，無論是從文學敘述的技巧、敘述的角度、敘述的心態，還是對生活獨立性的理解上，安妮．艾諾的創作方法論都值得學習。

「恰恰就是那種看上去零碎的敘述，代表了安妮．艾諾他們這一批成熟的歐洲知識分子對社會的無奈彷徨，追求希望但又不斷地失望，這樣的內核價值是西方文學重點考慮在內的。」何建明認為，中國作家想在諾獎領域梅開二度，具有現實文學指向意義的創作理念很重要：「歐洲這幾年很混亂，安妮．艾諾的這種敘事風格符合當今世界的狀態，能給我們帶來啟發。本次的諾獎評委可能考慮到了當下的時代背景，怕這就是她今年獲獎的一個重要原因。」

不過，何建明提出，無論是創作者還是讀者都要警惕盲目跟風：「開闊視野是可以的，但不能把它作為一種短時間內的趨勢和價值取向，因為某一個作家拿了獎就馬上使勁地去學他，從眾心理會讓人完全丟失自己的創作方向。」

「世界各種流派豐富多彩，文學藝術裡那些非常廣闊、奇妙、獨特的東西已經明確地放在我們面前，但一直不被認識。我們應該靜下心去思考安妮．艾諾為什麼能獲獎，除了她，還有很多國內外的優秀作家值得學習，走自己選擇的方向，然後形成自己的創作道路，這才是對的。」