年底九合一選舉將在11月26日投票，各陣營近期紛紛舉辦大型造勢活動。一份最新網路民調卻顯示，高達57.3%民眾表示自己「完全不會」去參加大型造勢活動，也有36.8%民眾認為無論疫情如何，都不會影響自己參加造勢活動的意願。此結果引熱議，大批網友也表示，他們從來不會參加相關活動，更認為辦大型造勢勞民傷財、非常不可取。

《Yahoo》自3日起針對年底九合一選舉進行網路民調，截至今（7）日早上9時30分，已有超過41400人參與投票。在「你會去參加大型造勢活動嗎？」這題，表示完全不會者高達57.3%，不太會居次達17.3%，不知道／沒意見10.2%，可能達8.8%，一定會則為6.4%。

針對「你會因疫情升溫而影響參加造勢活動的意願嗎？」認為完全不會者高達36.8%，一定會居次達24.3%，不知道／沒意見15.7%，不太會12.8%，可能會則為10.4%。

此網路民調結果掀起熱烈討論，網友湧入《yahoo!新聞》留言：「完全不懂整天辦造勢的意義在？」「從來不參加也不會參加造勢」、「造勢活動根本勞民傷財，早該淘汰了」、「現在選舉空戰更重要吧？」「造勢很多還不是遊覽車動員來的，會不會真的去投又是另一回事」。