智邦(2345)9月、前9月、第三季營收均創下歷史新高，隨著網通升級潮持續發酵，加上網通缺料狀改善，智邦第四季營運可望持續穩健。

智邦9月合併營收73.48億元，月增加14.95%，年增加42.57%，創歷史新高，累計前9月營收550.07億元，年增加約29.56%，亦創下歷史新高。

智邦第三季營收205.8億元，單季營收首次站上200億元大關，季增約1成，連續兩季創下歷史新高。

網通產業為這波消費性電子逆風下，少數未受影響的族群，在疫後網路基礎建設、升級潮持續升溫下，帶動網通股今年業績均可望迎來明顯成長。智邦目前企業級網絡、電信級網路接單出貨都順利，400G交換器也已經開始出貨，預計隨著產品切換，400G營收比重到2023年會到雙位數。

法人認為，因美元持升值，而智邦美元營收占比達70~80%下，故第三季獲利可望高於第二季，此外，受到零組件缺料情形持續改善，智邦第四季營收可望持續穩健。