歐洲股市周四收跌。歐洲央行公布九月份的會議紀要，加深了人們對歐元區通膨的擔憂；同時疲弱的零售數據，也加深了市場對經濟放緩的憂慮。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌2.56點或0.64%，為396.35點，延續到連續第二個交易日的下滑。

此前由於聯準會和其它央行擺出較不鷹派的姿態，激勵歐股在本周開局出現上揚。

然而歐洲央行在9月7~8日的會議記錄顯示，官員們似乎擔心通膨可能保持在異常高的水準，使得即使出現成長放緩的代價，也有必要祭出激進收緊政策。

Quant Insight分析部門主管Huw Roberts說，「市場仍以歐洲央行在下次會議的大幅加息在定價，如果你看一下歐洲央行管理委員會和聯準會發出的所有評論，主要的訊息仍在通膨問題」。「市場也開始消化這樣的前景，即聯準會和歐洲央行在短期之內將被迫繼續激進升息」。

資料顯示，歐元區八月零售銷售下滑，意指消費者需求疲弱，加深市場對正在逼近的衰退擔憂。

在美國公布好壞參半的經濟數據之後，投資人關注周五即將公布的非農就業報告，以判斷聯準會對激進鷹派的立場為何。

隨著OPEC+同意大幅減產，收緊全球原油供應，周四油價揚升，增添了人們對通膨的擔憂。

歐股大部份板塊都呈現下跌，其中礦業股和公用事業股領跌。

英股逆轉了早盤的上漲，收盤下跌0.8%，以國內市場為主的中盤股指數則上揚0.4%。

瑞士信貸上漲2.6%，報4.22瑞士法郎；盤中一度大漲4.4%。摩根大通將瑞銀股票從減持上調到中性。另據媒體報導，瑞信正在研究出售位於蘇黎世的文華東方酒店。

殼牌下跌2.8%，報2312英鎊；該公司表示，煉油利潤率大幅下降，以及天然氣交易出現「顯著」的疲軟獲利，將削弱其第三季利潤。