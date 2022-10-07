新北市三重黃姓男子上月遭便衣警錯認為通緝犯，不僅被警痛毆，事後又被警員提告傷害、妨害公務，民進黨新北市長參選人林佳龍今(7)日批新北市長侯友宜施政無情，不但爭功諉過，認錯也只會口頭說說，自許是警察市長卻無法讓新北市民安居樂業，「這是一個有承擔的市長嗎？」。

林佳龍表示，侯市長在處理這種跟人民有關的事件候，可以發現有一個模式，就是爭功諉過也不認錯，即便認錯也是口頭說說，沒有真的去做，所以新北市民被當作通緝要犯，造成身心受創，到了16天後才出來開記者會，「這時市長才聽到嗎？」

林佳龍痛批，而且侯市長還說「多次跟當事人溝通了取得諒解」，有諒解的話人家會出來開記者會，「會講說以後不敢住新北市嗎？」；他說，這是繼恩恩案以後，步入一個侯友宜執政無情，市長是父母官，市民就是心頭肉，如果這麼無感，遇到有功勞就搶，有責任就推，這是一個有承擔的市長嗎？

他說自己看了對於受害者很心疼，也對侯市長的作為很痛心；林佳龍指出，新北市民應該是這個城市的主人，不應該處於恐懼、身心受創之後還要被告，這跟恩恩爸的心情是一模一樣的。

林佳龍說，新北市的市政預算在升格12年以來是加倍的，可是我們的警民比是最低，新北治安現在也掉到全國第17名，所以新北市長必須支持警察，讓警察不要負擔過重，讓警方能夠專注在核心業務，也讓治安可以改善。

他強調，新北大翻新要從治安做起，侯友宜自詡為治安市長，可是所作所為去卻無法讓市民受到保護，不能夠真正的安居樂業，所以這件事情，「戳破了侯市長口口聲聲說的安居樂業這個謊言」。