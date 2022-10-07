救護車搶救生命，分秒必爭，有網友日前在臉書上傳一段行車紀錄器影片，一輛救護車鳴笛欲通過十字路口，怎料在綠燈車道的多輛機車竟無視救護車反而加速衝過路口，一位停下禮讓的機車騎士，卻慘遭後方機車未減速追撞倒地，貼文曝光後網友們怒批：又聾又瞎。

騎士遭後方機車追撞倒地。(翻攝臉書重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心)

一名網友日前在臉書社團「重機車友｜各區路況天氣、資訊分享中心」分享一段行車紀錄影片，畫面中可以看見事發在本月4日晚間7時許，一輛救護車鳴笛欲通過紅燈路口，雖然直行車輛是綠燈，不過大多數的車輛都停下來禮讓救護車先行。

該輛救護車即使享有優先路權，仍鳴笛示警並將車速放緩，不過，綠燈車道的多輛機車即使聽到鳴笛聲也並未停，反而加速衝過路口，一名機車騎士見狀乖乖禮讓救護車，不料後方的機車竟未減速，直接從後方追撞上去，兩車也因此倒地。

貼文曝光後引發熱議，網友們留言痛批騎士未禮讓救護車的行為，「不禮讓的都衝過去了，禮讓的被車撞…台灣的悲哀…」、「看來台灣很多聽障跟視障在駕屎」、「耳聾就算了，還瞎了」、「後車全責，耳朵都不帶出門的」、「靜止狀態後車撞前車，後車全責」、「鳴笛這麼大聲還繼續衝的是在？」、「又聾又瞎？」。