有些人失戀後，見人就訴苦，恨不得全世界都來安慰自己，有些人則喜歡搞消失，而且時間非常長，讓人既擔心又不知如何是好，《摘星工廠》運勢專欄指出金牛座、巨蟹座、水瓶座，失戀後喜歡躲起來慢慢熬，因為深怕帶給朋友負面情緒，他們往往總是用自我療傷的方式，等對自己毫無影響後才會說出來。

▍金牛座

金牛座不習慣對人表達內心，在別人面前說心事，尤其是觸及內心深處最脆弱處的心事，會讓金牛座很彆扭，就像洋蔥一層一層的被剝開一般。他們習慣自行消化情緒與心事，認為最適合自己走出傷痛的方式就是搞消失不見任何人，自我療傷，按著自己的步調慢慢熬。

▍巨蟹座

巨蟹座失戀後，會希望有人陪在身邊，跟自己講講話吐吐口水，但他們也會變得很敏感，怕旁人會被影響到情緒，讓他們的心傷雪上加霜。所以還不如自己默默承受消化，寧願自己躲起來，雖然傷好的慢，但至少不會給人添麻煩。

▍水瓶座

水瓶座是一個自帶孤獨氣質的星座，善於傾聽與分析所有事物並解決問題，但不認為別人可以幫助自己解決問題，水瓶座自己知道，真正懂他們的人很少，所以在碰到較大的問題時，他們認為只有自己可以幫自己，而自己需要一個清淨的空間去消化負面情緒，獨自一人默默解決。