58歲孫興過去以電視劇《家有仙妻》、《倚天屠龍記》等走紅，感情方面他和51歲林美貞分合多年，兩人育有一子，直到2019年才徹底斷開。近年孫興傳出有新歡，和一名平頭女富商走得近，最近更有友人在社群網站上曬兩人甜蜜互動的影片，可見他貼心幫女方戴帽子、整理衣物，互動有如老夫老妻。

孫興曾有兩任前妻，1985年和第一任太太莫琳結婚，11年後離婚收場，而林美貞25歲時就認識孫興，隨即兩人陷入熱戀，2001年結婚，6年後一度離婚，2015年兩人上演大復合，近年傳出兩人關係陷入冰點，林美貞獨自養育兩人所生的兒子，而孫興更因2011年捲入涉毒事件，演藝工作歸零。

林美貞今年8月帶兒子參加媒體餐敘。（圖／中時資料照片）

今年8月，林美貞帶兒子孫恆參加媒體餐敘，宣布所開甜點店「甜覓室」即將滿2年，同時也是林美貞出道30年，孫恆透露因為疫情和爸爸兩年沒見，父子長期分隔兩地，但每兩周會打一次電話分享近況，林美貞表示：「因為孫興仍是兒子的爸爸，所以2人維持良好互動。」至於林美貞是否有新戀情？她回應：「我沒有多餘的事情可以去想，因為一年的節日太多了！每天都是被節日追著跑。」

孫興和平頭女富商恩愛影片曝光。（圖／取自新浪娛樂）

而孫興2019年就曾被拍到平頭女子參加婚禮，據《新浪娛樂》報導，最近有人在網上分享孫興近況，他頂著一頭黑色中長髮，戴著紳士帽，打扮十分時髦，身邊坐的疑似就是3年前被拍到的平頭女子，這回她染了粉紅髮色，相當吸睛，孫興還貼心幫對方打理儀容，互動親密，似乎間接認了兩人交往關係。

孫興和平頭女富商互動自然。（圖／取自新浪娛樂）

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