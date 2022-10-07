受到全球個人電腦以及記憶體晶片需求孱弱影響，韓國三星電子上季營業利益竟發生2019年以來首次下降情況。

這家韓國最大財閥7日指出，截至9月的第3季營利大幅下滑32%至10.8兆韓元，約77億美元，比產業分析師估計的12.1兆韓元要低不少。至於銷售量為76兆韓元，跟預估相差不大。

由於三星7日出具的財報屬於簡易版，僅有幾項要點數據，預計3周後的27日將會有更詳盡的季報出爐。獲利不佳的消息一傳到韓股後，三星7日盤中一度重挫2%，不過在逢低買盤承接下，股價也開始翻紅。

國際資產管理公司Midas認為，跟過去記憶體產業的周期性不同，這次的低潮期不僅僅是供需不平均所造成，還有參雜地緣政治風險性在其中。美國政府管控科技業者販售晶片給中國大陸，AMD以及Nvidia等大廠日後業績惡化的機率也跟著增加。

韓國是全球最大兩家記憶體晶片業者三星以及SK海力士的所在地，根據當地政府日前統計，8月晶片產量是4年多以來首次減少。同時，SK海力士也曾說過，2023年資本支出無法避免地將進行大規模修正。

其實從俄烏2月下旬開戰後，天然氣價格飆漲，加上聯準會大力升息等一連串事件已經影響到全球總體經濟發展。還有居高不下的通膨也讓民眾消費大幅縮手，故電子產品免不了受到影響。供過於求下，讓記憶體市場一下就突然失衡。

不過，摩根士丹利證券卻反其道而行，預測2023下半年可望反彈下，日前卻調升半導體投資評等，一度讓三星、SK海力士，甚至台積電等，一些重量級相關業者股價翻揚。

三星晶片業務部門坦言，記憶體市場不太可能在2023年就可看到復甦。韓國經濟日報(Korea Economic Daily)也報導，三星內部傳出，跟4月相比公司目前則下修2022下半年晶片銷售預估，幅度高達32%。

韓國HI投資證券指出，由於需求不好，客戶從今年第2季後就開始減少庫存，於是DRAM以及NAND這些記憶體產品的售價在第3季立即下降15%。除了一些大型科技公司外，不少客戶甚至還正在砍單中。