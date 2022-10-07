市場對非農就業數據擔憂，美股今晨再度收跌！Morningstar首席美國市場策略師Dave Sekera表示：「美國股市目前的估值比Morningstar公允價值估計低21%。回顧美股過往估值，此低估值水平僅出現過數次。雖然短期企業盈利或有壓力，我們認為市場跌勢已過度反映現時估值，反映市場對長遠經濟前景過於悲觀。目前被低估最多是通訊類股，近期看好服務導向公司」

Morningstar美國經濟研究主管Preston Caldwell認為：「我們預計隨供應鏈恢復正常，及美國聯儲局緊縮政策成功為經濟降溫，通膨問題將在2023年得到舒緩。此外，我們認為經濟衰退的風險將集中在2023年，GDP增長將在明年觸底，然後隨聯儲局轉向寬鬆政策而於2024年反彈。」

Preston Caldwell認為，在未來的6-12個月，預計市場將繼續受壓，並維持高波動。如要估計股市何時見底，市場需要清晰指標：經濟活動出現有意義並持續的反彈，及通脹將開始下降並回到聯儲局2%目標的證據。

Preston Caldwell分析，目前被低估的股票數量最多的是通訊類股，其次是周期類股，如果經濟陷入衰退，後者將受到最不利的影響。周期性消費股票的公允價值比持穩於0.75。我們認為，市場對近期可能出現衰退的擔憂過度，而且即使出現衰退，該行業目前的低估值已足夠提供下行風險保護。隨著疫情繼續消退，消費者支出行為正常化，從商品轉向服務行業，許多服務導向型公司應該會因此受益。