創作型歌手魏如萱三年前獲頒金曲歌后後，人氣居高不下，深受粉絲「娃娃兵」的喜愛。誰料，事業順利的她，感情卻爆出危機，日前經紀公司已證實與演員隆宸翰結束4年婚姻，昨晚的電台直播是魏如萱離婚後首度露面，似乎精神沒受多大的影響。

去年就有眼尖的網友發現兩人的IG互相取消關注，當時魏如萱坦言，雙方在上活上的確有些摩擦，某日發覺老公取消關注後，便也退追對方。對此，男方則回應，因為家事導致夫妻爭執才取消關注，雖然簡單的讓此事就此帶過，但雙方的感情疑似已經出現問題。

昨（6）日晚上的電台節目「OH夜DJ」中，魏如萱按時上班，並且好友黃玠、吳志寧也來助陣。直播中，魏如萱表示最近「還好，不要問我最近怎麼樣」隨後又爆笑自嘲「哪壺不開提哪壺」，看起來心情未受到近日風波太大的影響，還能以此當作笑點，活躍氣氛。

此外，魏如萱在10日也將迎來40歲生日。黃玠和吳志寧也特地為她唱生日快樂歌，只見影片中黃玠帶著一個超顯眼的紅色大蝴蝶結，俏皮說要把自己當作是生日禮物，魏如萱還不甘示弱的回擊，表示：「那你趕快把衣服脫掉。」逗趣互動展現幾人間的深厚友誼。