高端疫苗1/3將報廢遭批炒股戲碼 蘇貞昌：保護國人健康 寧可多不可少

衛福部長薛瑞元昨於立院備詢坦言，高端疫苗因過期，銷毀報廢的數量已達120萬劑，接下來因疫苗期限陸續到期，預估高端疫苗報廢的數量將達170萬劑，佔採購總量的3分之1，在野立委批評是「炒股戲碼」。行政院長蘇貞昌今表示，疫苗是基於防疫的需要，盡量爭取愈多來保護國人健康，寧可讓它多、不能少，也不能說打完才去買、去找，那也來不及。

蘇貞昌進一步表示，疫苗過期當然是不能用，這一定要堅守，美國7月也才剛剛報銷了9千萬劑的疫苗；而疫苗是戰略物資，如果能夠由自己國家製造，那是最好，我們也都希望多鼓勵，都能夠往這一方面發展，我們都希望大家都能夠信任政府核准的疫苗，也多打疫苗，增加保護力。

至於國安局長陳明通日前訪泰行程遭洩漏，事後國安局表示「泰國的監視器都華為」蘇貞昌則說，他國要用中國的設備，我們沒有辦法置喙，但從中可以得到的教訓是中國的設備確實會有這種危險，我們要引以為戒；同時，國安或政府機關安排行程，也要更為謹慎小心，避免他國在有類似情形下，我們也受到連累、損害。

至於資策會改口高虹安論文抄襲，民眾黨主席柯文哲痛批「全黨打一人」，蘇貞昌則回應，這是很事實的問題，有就是有，沒有就是沒有，相關的證據都可以說話，證據到哪裡，就辦到哪裡；社會有一定標準，國家有相關的規定，照著規定走，社會都看得清清楚楚，用不著扭曲。