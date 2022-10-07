台股加權指數7日開在13,847.52點，權王台積電（2330）開在448.5元，雙雙開低，大型權值電子股聯電（2303）、聯發科（2454）亦紛紛往下，壓抑指數表現，惟業績報喜的網通及車用概念逆勢上揚。雙十國慶連假前夕，市場觀望氣氛濃厚，台股連日反彈結束，指數早盤下跌近百點。

眾所矚目的非農業就業報告出爐前夕，美國四大指數在投資人擔憂聯準會（Fed）激進升息恐導致經濟衰退的影響下震盪收低。

道瓊工業平均指數10月6日終場下跌1.15％（346.96點）、收29,926.94點。

那斯達克指數下跌0.68％（75.29點）、收11,073.31點。費城半導體指數下跌0.59％（14.77點）、收2,508.84點。

元富投顧指出，從技術面來觀察，台股站上5日線和10日線，KD交叉向上，短線偏多。以中小型股為主的櫃買指數向上挑戰月線，市場信心逐漸恢復，區間以173～182點來看待。

美元指數自高點114.78下跌至今，跌幅約3.5％，KD指標呈現死亡交叉型態，未來動向要持續觀察。與台股連動性最高的費半指數日K連三紅，加上台積電ADR走勢強勁，帶動台股順勢向上。

觀察新台幣匯率、台積電是否站上月線、成交量2,500億元以上，作為盤勢強弱參考。

外資回補台股，關注外資買超及站上月線個股，如彩晶、立凱、新盛力、奇鋐。短線國際政經變數多加上通膨隱憂，資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局。