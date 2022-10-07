台北晶華酒店推出第五波「機+酒」住房專案，繼送出手機、吹風機、空氣清淨機與料理神機後，台北晶華酒店這次攜手新加坡航空推出「入住酒店、就可得台北新加坡來回機票乙張」的優惠活動，每房12,000元+15.5％起，住房除含兩客早餐並可獲得的新航經濟艙機票，使用期限可至2023年6月，房客僅需另付機場稅、專人協助劃位即可成行，同行者還可享有票價92折的優惠，規劃疫情後的國外旅遊、就趁現在。專案10月11日上午9點於官網開賣。

邊境即將開啟，晶華酒店繼與新加坡旅遊局推出一系列主題活動讓台灣消費者搶先體驗後，再與新加坡航空合作把房客送至新加坡旅遊。「晶華機加酒自由行5.0」專案房客將獲贈「台北-新加坡經濟艙來回機票乙張」兌換憑證，並於2022年11月起至2023年1月20日間完成兌換並開票即可展開睽違已久的旅行。搭乘飛機當天，新航從辦理報到至抵達目的地，皆以 #SIAcares為出發點，提供安全、安心的防疫措施來守護旅客的健康，例如強化清潔並執行嚴格的消毒作業、每台飛機內都配有可濾除空氣中99.9％以上懸浮微粒的HEPA過濾系統等，讓旅客能放心展開飛行。

新加坡防疫措施大幅放寬，完整接種旅客即可免隔離入境新加坡，不需提供任檢測證明，即使未完成接種新冠疫苗，只要出示48小時內核酸檢測陰性證明，並購買停留新加坡期間的旅遊保險，便可免檢測及隔離；新加坡亦取消室內戴口罩規定，除了公共交通、醫療院所、安老院和救護車等特定場所外，民眾可以自行決定是否配戴口罩。