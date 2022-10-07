被害人遭前男友開車衝撞、輾壓，造成她的骨盆、左大腿骨折。（本報資料照片）

張姓男子開車衝撞前女友後開車逃逸，犯後半小時落網，南投地院審酌後將他依殺人未遂重判7年2月。（本報資料照片）

張姓男子不滿交往8年的女友提分手，5月8日在前女友上班的軍營門口埋伏，趁她下車拿行李，兩度衝撞、輾壓，造成前女友的骨盆、腰椎骨折，面臨癱瘓危機，事後張姓男子誆稱是撞車非撞人，南投地方法院法官認為張男犯行殘酷，犯後態度難認良好，依殺人未遂罪，處有期徒刑7年2月。

判決書指出，被害人在集集鎮的營區工作，5月8日晚上她搭乘父親的座車回營區，詎料，張姓男子早已在現場埋伏，趁著前女友下車取行李時，開車撞倒前女友，還倒車加速再輾壓，造成被害人全身多處骨折送醫；張姓男子闖禍後開車逃逸，半小時內握網，被依殺人未遂、傷害、毀損等罪嫌偵辦。

被害人說，當天她開後座車門拿行李時突然遭撞，當場倒臥在車旁地上無法起身，「 上半身還有感覺，但下半身就沒辦法動，對方竟倒車再加速往我身上輾壓」，造成她的骨盆、左大腿骨折，長官見狀趕快將她移到路邊，以免再度被撞。

事後張姓男子矢口否認撞人，強調是撞車，沒有殺人犯意，僅有毀損之意。張姓男子向法官誆稱，他先撞車，沒想到車被撞後撞倒前女友，倒車後想下車查看，但車門打不開，所以往前開，沒有開很快，怕前女友追上來才開車離開。

法官認為，被告張姓男子撞擊、倒車、加速再次輾壓，過程毫無減速，可見被告當時車速確屬急速，他撞站在車前的前女友具殺人之故意，被告說詞根本是卸責，不足以採信。

法官說，張姓男子不能平和看待並接受雙方分手，單方糾結且怨恨前女友，未念及兩人交往8年舊情，竟以極端殘暴的方式兩度開車衝撞、輾壓，犯罪手段殘酷，且犯後仍否認有殺人犯意，未能徹底反省，犯後態度難認良好，予以嚴懲，依殺人未遂罪，處有期徒刑7年2月。