高雄男駕BMW遭2車尾隨 誤認遭仇家追殺急報警「結局大翻轉」 (葉庭欣翻攝)

高雄2男1女駕駛銀色自小客車，在7日凌晨1點37分向警方報案，表示不明原因遭人跟蹤追車，現正躲在三民區中庸街一處大客車停車場。警方到場後在一部大客車上找3人，經查3人所駕乘的車輛，已被通報為侵占未歸還，經警方通知車輛遭侵佔之報案人到場領回該部權利車輛，其表示是公司同仁自力救濟前往追縱要求返還遭侵占之車輛。全案依侵占罪嫌，將駕駛遭侵占權利車男子移送偵辦。

鼓山分局快打警力於今(7)日凌晨接獲報案人指稱在鼓山區九如四路遭人駕車追逐，警方到場時並未發現任何車輛，經聯繫報案人(顏男)後，得知3人正躲藏在三民區中庸街一處大客車停車場內。員警迅速到場將躲藏大客車上的3人帶出，報案人顏男（36歲）及友人林男（36歲）、丁女（36歲）等3人表示，駕車行經鼓山區九如四路巷弄時突遭2部汽車追逐，因此加速逃逸到三民區停車場躲藏。

警方抵達現場時並未發現追逐車輛，經將3人及銀色自小客車帶返所查證，發現渠等所駕駛車輛係由前鎮分局受理民眾報案遭侵占之車輛，警方於通知報案人領回該部遭侵佔車輛時，領回人表示係其公司自力救濟派同仁前來追查要求返還車輛，警方於發還遭侵占車輛後，另將駕駛顏男依侵占罪嫌送辦。