澎湃新聞報導，上海旅遊節6日落幕，「最上海」旅遊指數（2022年度）首次發布。該指數通過互聯網大數據的方式，把最能夠體現上海歷史與現代特點的、海內外遊客及市民最身心嚮往、各類媒體傳播最廣泛、最持久的文旅資源作為推薦榜。上海迪士尼樂園、上海野生動物園、豫園、東方明珠、外灘、上海博物館等傳統熱門旅遊地標排名居前列。

隨著蘇州河中心城區42公里岸線貫通開放和旅遊水上航線開通，上海郵政博物館、上海四行倉庫等沿岸點位的影響力日益凸顯，在特色榜單佔有一席之地。而上海天文館、前灘太古里等一眾近年來新晉網紅地標，也脫穎而出。

根據本次「最上海」指數報告顯示：近五年來，上海在各大互聯網平台持續活躍的文旅場所、點位多達1030處。

本次評估，最終生成總榜和多個特色及專項榜單。評選範圍涵蓋了老建築、新建築、美術館、書店、咖啡館、文創園、商旅中心等各類主體，全方位滿足市民吃、住、行、遊、購、娛方面的需求。同時，這批高品質文旅打卡點也展現出魔都的人文藝術底蘊和軟實力，尤其是經典建築、公共藝術空間為「一江一河」貼上了全新的文化標籤，展現出上海獨有的城市風貌和高雅品味。

在市文旅局指導下，由上海產業轉型發展研究院與上海雲邑大數據科技中心合作，以客觀大數據為基礎，通過自動化全網採集、數據庫調用、指標權重確立、雲計算等方法，構建知名度、關注度、美譽度、好玩度、外評度等6個一級指標和31個二級指標，綜合各方面推薦參選的「潮玩地」以及大眾點評、小紅書等平台的熱門打卡地共1030個點位，並從中篩選出548個，再對548個點位進行全網搜索、計算和分析，並以客觀數據占80％，專家評估占20％的權重，進行綜合評估分析。

與傳統偏重於「有意識上報」和「主觀評價」不同，本指數的數據來源主要是通過對「無意識沉澱」數據的全網採集和分析。

奪得榜首的上海迪士尼樂園，自2016年開園以來，就在海內外熱門主題公園中占有一席之地。今年6月30日重新開園，在部分OTA平台上搜索量暫態增長300％，周邊酒店與民宿的搜索量也大幅增長，帶動旅遊業強勁反彈。2021年9月29日發布的新IP玲娜貝爾，更是社交媒體的「霸屏」擔當。今年上海旅遊節期間，大批遊客從大陸各地趕來迪士尼為這隻粉色小狐狸慶生。

報導稱，大陸當前旅遊呈現三大變化：一是旅遊目的地從國外遊向本地遊、周邊遊轉變；二是旅遊方式從團隊遊向家庭遊、定製遊轉變；三是旅遊偏好從傳統觀光遊向休閒遊、深度遊轉變。

今年上海旅遊節的年度主題是「最上海·蘇州河」，繼2017年12月黃浦江兩岸45公里公共岸線貫通後，2020年底，蘇州河中心城區42公里公共岸線也基本實現貫通開放，蘇州河兩岸60餘個熱門點位各有精彩，最終形成蘇州河·最上海TOP10。

從外白渡橋向蘇州河上游望去，可以看到花崗石砌築、19根通貫上下三層的羅馬科林斯柱支撐、建築頂部有著高大鐘樓的雄偉建築，就是當年「上海十大建築」之一的上海郵政總局大樓，如今的上海郵政博物館；上海四行倉庫抗戰紀念館也是蘇州河畔熱門打卡地之一。

在特色榜單中，如2021年7月17日，歷時5年建成的上海天文館正式開館。作為全球最大的天文館；位於普陀區長風生態商務區內的主場ESP電競文化體驗中心於2021年6月開業，以電競為主題，是滬上年輕人潮玩娛樂聚會新據點。