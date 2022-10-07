Strus slams are a thing of beauty pic.twitter.com/omej7PKjWX — Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 7, 2022

首場熱身賽才在自家主場被七六人127比108修理的籃網，7日迎來續在主場進行的第2場熱身賽，儘管杜蘭特轟下全場最高22分，卻仍挽回不了籃網終場80比109慘遭熱火痛宰命運，籃網接下來13日作客面對公鹿，假如再輸下去，就要面臨熱身賽3連敗了。

籃網今天從一開賽就處落後劣勢，打完上半場，更以43比61落後熱火，也讓籃網下半場很快就換上替補打完剩餘比賽時間，感覺完全沒有任何反擊餘地，除了杜蘭特，籃網只有卡麥隆湯瑪斯(13分)、馬基夫莫里斯(10分)得分上雙，厄文更因小孩出生造成睡眠不足缺陣。

「我們在每個方面的表現都不如對手，」籃網總教練納許表示，「這是心態問題，熱火在場上打出身體對抗，他們非常投入，我們把勝利拱手讓人了。我們在所有的對抗當中都落敗，無論是掩護、卡位或爭球都輸了，這些輸給對方的名單還可以列下去。」

反觀熱火來到紐約客場表現相當優異，全隊8人得分上雙，其中阿德巴約17分最高，羅瑞與凱恩各有15分，鄧肯羅賓生、德魯史密斯與布耶各有12分，史特魯斯與約維奇各拿10分，反而是主將吉米巴特勒全場投4中1、僅拿2分，熱火卻仍拿下熱身賽首勝。