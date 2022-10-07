男被狗吠暴怒「這是誰的狗？」 突亮尖刀與飼主互嗆警急追人 (葉庭欣翻攝)

高雄一對男女騎著自行車到美術館立體停車場頂樓時，被突如其來的狗叫聲嚇了一跳，男方隨即取出隨身的尖銳器具向飼主叫囂，雙方僅口角爭執未有肢體接觸，持刀男子隨即離去。經聯繫報案人到所後決定提告公然侮辱並舉發持有殺傷力之器具，警方已鎖定涉案人身分，正通知到案說明中。

鼓山分局龍華所於上記時間接獲簡姓男子(59歲)報案，指稱於6日17時許在案址遛狗時，有小狗突然對騎腳踏車的一對男女吠叫，對方男子隨即取出隨身小刀指著小狗嗆道「這是誰的狗？」，報案人見狀與持刀男子發生口角，後續持刀男子逕自離去，並未造成肢體衝突，報案人表示不需警方到場，只是想讓警方知道並加強巡邏。

一名男子散步時遭到狗吠，突暴怒亮刀與飼主起爭執，警通知到案說明。(葉庭欣翻攝)

後續警方聯繫報案人簡男到場陳述案發情形，簡男表示如前述狀況，同時對該持刀男子提出公然侮辱告訴(辱罵畜牲)，並舉發持刀男涉嫌違反社會秩序維護法第63條第1項第1款「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」，警方依規定受理並展開調查。

經調閱路口監視器發現，持刀的男子與同行女子進入高雄市鼓山區一處大樓，初步了解，該址為梅姓女子住處，持刀男子係其友人崔男(50歲)，但崔男已搭高鐵北上桃園。警方已聯繫通告崔男，其行為涉嫌刑法公然侮辱及社會秩序法違序行為，應於近日速返高雄或就近至台北住家附近派出所配合警詢。