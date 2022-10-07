國慶3天連假將至，桃園市環保局將堅守崗位，維持周收5日的原則，在3天連續假期中，除了9日（周日）正常休息以外，8日（周六）與10日（周一）仍維持正常清運。環保局提醒，市民朋友仍可依原訂時間將垃圾交付給垃圾車清運處理，另也能多加利用「桃園垃圾車」APP接收垃圾車行進的最新訊息，用手機隨時掌握垃圾車所在位置，減少在外等候時間。

環保局局長呂理德表示，即便是國定假日，但考量民眾有倒垃圾的需求，為此清潔隊同仁在國慶連假時仍會堅守崗位為民服務，請市民排出垃圾時，務必依規定做好垃圾分類再交由垃圾車或資源回收車收運。此外，呂理德也呼籲，民眾如外出用餐或外帶餐飲時，應減少使用一次性的餐具，全民一同為減少垃圾量努力，共同為環境盡一份心力。

呂理德說，乾淨的市容環境是透過清潔隊員與所有市民朋友共同努力所得來的成果，相當得之不易，而連續假期往往是舉家外出踏青出遊的日子，如在戶外產生垃圾，請務必將垃圾丟至垃圾桶或打包後帶回家丟棄，做好妥善處理，切勿隨意棄置於戶外造成環境髒亂，一起共同維護家園的整潔，也為下一代立下良好的榜樣。