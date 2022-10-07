民眾黨新竹市長候選人高虹安遭綠營指控博士論文抄襲，綠側翼近日又散播高「特權上北一女」、「並非北一女樂儀隊」等謠言，引發外界撻伐。北一女出身的國民黨立委游毓蘭，昨（6）日也刊出自己近50年前的樂儀隊舊照，表達對高的聲援，高虹安本人也現身留言致謝，該臉書貼文迅速湧入超過4000位網友掀起朝聖熱。

游毓蘭昨日在臉書發文，刊出自己北一女樂儀隊舊照，痛批民進黨為了勝選什麼都做得出來，不捨高虹安不久前才被讚為「資策會之光」，卻立即被打成「高抄手」，強調高的優秀是在她參與新竹市長選舉後才變質。

游毓蘭直言，不知道高虹安能否在民進黨的狂催亂打下倖存，但是看到「塔綠班們」居然連她是北一女旗隊都要造謠成作假，讓她這位「老綠綠」氣不過，只好曬出近半世紀前的舊照，來給「小綠綠」加油。游更諷刺道：「還好我不選，否則綠蛆們也會說北一女樂隊從來沒有游毓蘭！」

此文獲得超過4300個讚、逾200則留言，迴響非常熱烈。高虹安本人現身留言：「謝謝毓蘭委員的聲援！貨真價實的學歷不怕查證，但惡意抹黑的行為令人不齒，虹安會繼續加油。」其他網友也紛紛表示：「游委員真漂亮又帥氣」、「委員不論過去到現在都英姿煥發！」「游委員真是名俠女呀」、「右邊算來第一個，應該沒錯，妳50年來都沒變」、「左二那位特別正」、「下一輪換國中了，高虹安趕快先有心理準備」。