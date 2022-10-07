推廣校園誠信，讓廉潔品德教育從小扎根，新北市政風處6日在三峽區龍埔國小辦理《毛毛出任務：誠信推理故事》贈書儀式暨校園說故事活動，由該校三年級共120位學童共襄盛舉，化身故事主角一起出任務，分工合作解決問題！ 12日將在新莊區民安國小舉行，期待未來有更多教師及義工，一同加入推廣廉潔品德教育的行列。

龍埔國小校長黃清海表示，政風處進入校園推廣廉潔品德教育，透過說故事活動，讓現場學童融入情境，以寓教於樂的方式，傳達「誠實、信用、廉潔、勇敢、責任」等品德觀念，從小培養正確的價值觀。龍埔國小並將於11月與南非共和國的姊妹校辦理誠信故事國際交流活動，深具意義。

政風處長王文信表示，政風處自2012年起即致力於校園廉潔品德教育，近年來更努力推廣「陪伴你誠長」計畫，出版多本創新廉潔品德教育教材，廣受各界好評。本次特別與本府動物保護防疫處合作，編製全國第一本結合誠信與動保觀念的故事書《毛毛出任務：誠信推理故事》，藉由毛小孩的視角，協助小主人解決在日常生活中可能遇到的誠信品德問題，讓孩童在閱讀故事之餘，也能認識動物保護的重要性，學會尊重生命，實踐多元品德發展。

除贈書儀式外，政風處特別邀請思多力親子成長團隊，多年投入親子共讀推廣的陳櫻慧老師擔任講師，以活潑生動的說故事方式，帶領學童成為推理小尖兵，順利解決每個問題。活動獲得熱烈回響，也讓品德教育更加歡樂有趣，並在學童心中茁壯「誠」長。