Opel(歐吉汽車)以「德藝放閃」定義品牌核心價值，承諾給予顧客最高品質的德國精準工藝，也期許透過Opel大膽純粹的品牌理念深耕台灣市場。Opel來自德國的汽車品牌，期望透過綠能創新科技讓人們得以享受零排碳零汙染的移動體驗，為地球永續未來持續邁進。Opel汽車承諾將對環境友善且邁向永續發展、擁抱綠能創新的同時，旗下車款也將全面迎接電動化轉型，預計2028年Opel將會達成全車系電動化的願景，要以綠能創新創造更美好的未來，期許成為引領電動車革命的領導者並實現碳中和目標。

德國百年大廠OPEL汽車強勢登台，將以德國工藝、創新科技開啟全新篇章，Opel Taiwan官方網站和FB粉絲團周四正式上線，將提供給消費者最即時的品牌資訊，未來將搭配My Opel App車主專屬應用程式，提供便利的行車服務；車主可利用手機APP預約保養、觀看即時續航里程以及預先啟動空調等功能。

Opel Taiwan將於11月起舉辦2022 OPEL德藝放閃MOKKA巡迴預賞會，展示即將上市的Mokka以及Mokka-e兩款新車，以更齊全、更多元、更創新、更環保的產品陣線，新車導入計畫全面宣示啟動。

正式宣布進軍台灣市場的Opel Taiwan將致力提供消費者和車主最優質的用車體驗，專注於人員培訓、原廠認證的售後服務以及銷售通路發展，期盼在未來幾年內全方位拓展軟硬體等各方面設施與服務，讓消費者不只是買到一部優質的德國Opel汽車，更同步獲得與德國當地零時差的服務體驗。

Opel Taiwan也將持續獲得來自德國原廠全面的資源挹注，技師皆須通過OPEL德國原廠的訓練考取認證，Opel將不定時安排德國原廠技師到台灣加強訓練；另外Opel Taiwan將在北/中/南打造專屬零件物流中心，滿足Opel在台灣市場售後服務維修零件供應需求與順暢。

Opel汽車正式登台，不僅成為今年台灣車壇最受矚目的年度盛事之一，Opel Taiwan展現在地深耕、永續經營的決心，更是對於台灣消費者實踐具體承諾的開端。未來，除了提供更豐富的產品選擇以及與德國同步、零時差的顧客服務，電動化、數位化及車聯網的應用也將是Opel未來發展的重要方針。Opel Taiwan將與全球接軌並同時落實企業社會責任，深耕台灣市場，與所有車主們攜手迎向長遠的未來。