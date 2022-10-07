第六屆玉山論壇今天登場，總統蔡英文致詞表示，台灣的新南向政策在後疫情時代，是非常核心的亞洲政策，我們希望跟區域夥伴加深連結，並與其他志同道合夥伴，增進台海和平與區域穩定。

蔡英文指出，這幾年印太地區面臨不同挑戰，區域安全與經濟秩序都因為威權國家的擴張而受到威脅，需要非常努力才能守護民主秩序，才不會受到威脅挑釁而動搖。過去幾年我們看到理念相近國家透過不同努力去達到目標，比如四方會談（QUAD）等。

蔡英文強調，台灣現在是面臨威權國家挑釁的前線，以供應鏈來說，我們扮演重要角色，台灣也無庸置疑是各國重要夥伴，「我們新南向政策其實是我們印太政策核心的一環，我們希望和夥伴在這區域建立合作關係。」

紐西蘭前副總理兼外長彼特斯（Winston Peters）說，台灣在社會與經濟方面都是全球領袖，如果有更多像台灣這樣的地方，這個世界也會變得更好，只要台灣能持續成功大家都能持續受惠。

日本眾議員及「日華懇」會長古屋圭司表示，我們看到中國在軍事預算不斷上升，中國單方面試圖改變現狀，中國一旦擴張的話，只會影響這個區域的和平穩定，沒有任合人能從中獲益，這就是為什麼大家要緊密合作避免這樣的狀況發生。日本因為八月的事件有緊急應變，日本、美國、台灣也應該就這樣的事件更加詳細討論。