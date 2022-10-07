美國前總統川普以威脅國家安全為由將大陸電信設備廠華為列入黑名單，阻斷該公司購買美國半導體和其他關鍵技術的機會，但美國財經媒體爆料，華為可能靠著神祕大陸新創公司，繞道在海外採購半導體設備，這家公司是成立不久的鵬芯微。值得關注的是，鵬芯微從晶片大廠華虹半導體、聯電等挖角一些資深工程師，先前由前台積電營運長蔣尚義領軍的武漢弘芯研發團隊，在弘芯爆發財務危機倒閉後，也被挖角到鵬芯微。

根據美國財經媒體報導，鵬芯微是由華為前主管經營，正在華為總部附近蓋廠房，華為與鵬芯微關係緊閉。知情人士指出，鵬芯微已從海外訂購半導體設備，預計在2023年上半年收到設備，華為可能透過鵬芯微繞道在海外採購半導體設備發展晶圓加工製程。

報導提到，全球五大主要半導體設備製包括荷蘭的艾司摩爾、日本東京威力科創，以及美國公司應用材料、科磊和科林研發，上述這些公司都受到美國法規限制向華為和大陸其他客戶出售主流設備。市場猜測，華為可能否透過鵬芯微新創公司的身分，從荷蘭、日本甚至美國供應商取得發展晶圓加工所需要的設備，藉此躲過美國嚴苛的限制。

針對此消息，華為以及上述半導體設備廠多半拒絕發表評論，科磊則在一份聲明中表示，公司遵守美國貿易法規。台灣經濟部則回應，過去3年沒有台灣公司宣布向鵬芯微發貨，更強調台灣正在加大力度打擊大陸公司挖走台灣人才。

雖然鵬芯微很低調，但報導稱，華為可能繞過美國制裁的行為，已引起美國商務部工業和安全局（BIS）注意。BIS表示，有注意到這間新創公司和華為的關係，如果有違規行為，會在適當時機出手。

知情人士表示，鵬芯微計劃2023年切入28奈米技術，最終目標是14奈米甚至7奈米製程。據大陸招募網站「獵聘」資料，鵬芯微從華虹半導體、聯電等大廠挖角資深工程師，並招募倒閉的武漢弘芯半導體工程師。

武漢弘芯半導體爆出千億大騙局後被政府接管，蔣尚義過去曾出任武漢弘芯執行長，他離開弘芯後曾說，「我在弘芯的經歷是一場惡夢。」