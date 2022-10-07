【政新鮮】蔡英文助選有「超大讀稿機」 趙少康曝綠內鬼外流目的狠酸一句

總統蔡英文日前南下彰化幫民進黨籍候選人黃秀芳站台力挺，不過，在台上使用的「巨型讀稿機」意外成為外界討論焦點。資深媒體人趙少康昨(6日)對此表示，可能也是大家看不過去了，故意來消遣她吧，「連場面話都要讀稿機，我覺得也很好笑」。

趙少康昨指出，這讀稿機也被他們自己人給洩出來，否則外人怎會知道，一般首長或演講也許放個小稿，這麼大還是很少看到，也不知道蔡總統是怎樣，雖然可能要去的地方很多，但總要對這個人熟悉、知道背景，真的支持才去(站台)，你完全不認識，只靠讀稿機唸出來的稿子，就沒有什麼熱情，又被人家拍到實在很好笑，一般來說我不會看稿，重點記住就講了，這樣比較自然。

趙少康也說，電視台主播都不需要那麼大的讀稿機，不知道為什麼會流出這樣的照片，可能也是大家看不過去了，故意來消遣她吧、故意看她笑話。他更直言，「連場面話都要讀稿機，我覺得也很好笑」。