美國非農就業數據公布前，美股四大指數皆墨，道瓊下跌346點、失守3萬點大關，連續兩個交易日收黑，台股適逢雙十連假前夕，跟跌美股，由權值股領跌，呈現量縮下跌，指數開盤下跌44.53點、報在13847.52點，其後跌幅快速擴大，跌幅一度逾130點、早盤最低觸13751點。

權值股普遍走跌，成為盤面主要壓力，台積電(2330)開低震盪，跌幅逾1.8%，股價一度下探至442元，力守5日線，聯電(2303)亦走低下跌約1.5%，展開5日線攻防戰；聯發科(2454)下挫2.7%，摔下5日線，股王信驊(5274)開低走低，下跌逾3%，大立光(3008)早盤後一度黑翻紅，股價最高達1840元，直逼信驊股王寶座，鴻海(2317)跌近1%。

解封掀旅遊潮，航運、觀光股成為今日資金避風港，航運股貨櫃三雄萬海(2615)、陽明(2609)漲幅1%上下，長榮(2603)亦上漲約0.6%；航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)分別漲2.8%、1.99%。觀光族群海灣(3252)亮燈漲停，老爺知(5704)勁揚8%，六角(2732)、五福(2745)、亞都(5703)均漲5%以上。

分析師表示，市場關注即將公布的美國9月非農就業報告，預期新增就業人數低於預期，全球股市反彈格局不變。台股目前守住10日均線，隨著10日均線扣抵值往下扣低，有助漲效果，指數預期向上挑戰月線反壓，建議順勢操作，建議族群面可關注短線具有解封題材的觀光、餐飲族群，或是中長期仍處於成長趨勢的伺服器、電動車、能源等族群。