銷售規模經濟漸顯，暑假OK鏡旺季台灣與中國大陸地區出貨量均大幅提升，硬式隱形眼鏡製造廠亨泰光(6747)第3季合併營收為新台幣2億1713萬元，創歷史單季新高紀錄，年增加11.06％，前3季合併營收達5億8695萬元，創歷年同期新高，年成長18.96％。

亨泰光表示，今年繼首季合併營收創新高後，第3季合併營收再創佳績，主要在於台灣及大陸地區OK鏡銷售的經濟規模效益逐漸顯見，公司今年前3季台灣OK鏡營業額較去年同期成長約26％，維持穩健成長動能；中國大陸市場則增加約24％。今年8月以前中國大陸主要城市因疫情多次採取封控政策，影響部分地區產品出貨進度，9月下旬已恢復正常出貨，預估第四季中國大陸整體出貨量可望持續增溫。

亨泰光表示，根據台灣及中國大陸衛生單位統計，兩岸國、高中生近視人口比例已超過7成，政府、學校及家長對學童的近視防控越趨重視，以目前各類近視防控方式的中長期追蹤檢查來看，OK鏡相當適合9-18歲近視好發期的學童使用，許多家長趁寒假及暑假期間，安排學童進行視力檢查、讓學童在不上學的時候，學習如何在夜間配戴及適應OK鏡，進行近視防控治療，帶動公司今年第一、三季營運續創佳績。

亨泰光因應台灣與中國大陸訂單快速成長，第二條全自動化產線將於第四季加入生產行列，今年底整體產能可望增加至45萬片，明年總產能可望再增加5成，挹注公司整體營運成長動能。