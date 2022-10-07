謝忻與小甜甜（張可昀）近年傳出姐妹情生變，昨(6日)兩人出席同場活動幾乎零互動，事後謝忻又在臉書意有所指發文，宣布要「清理朋友」，更表示遭部分人切割，感到「切心」。網友狂猜是小甜甜，稍早小甜甜受訪，坦言沒什麼好回應，她也承認如今因為當媽媽，和媽媽群比較有話題聊，跟謝忻確實是沒什麼聯絡了。

謝忻3年前捲入不倫戀風波，當時小甜甜受訪坦言震驚，認為畢竟男方有家室，隔空勸好友謝忻要出來致歉。近年謝忻全面復出重返民視，6月時被問到怕不怕見到阿翔？她大方表示自己很坦然，沒必要觸景傷情：「路過《綜藝大集合》進去打招呼我也OK。」一旁的小甜甜立刻補槍：「畢竟深愛過。」謝忻秒接：「深愛過的節目啦！」氣氛頗為尷尬。

昨晚謝忻在臉書發文，宣布要對過去的種種斷捨離，朋友也是，「也沒有太多捨不得，因為知道自己早已經被拋下。那些離開的、撇清的、切割的，不需要為此傷心難過，因為他們本就不屬於你」，並強調陪伴你一路走過的人才是難能可貴的，能留下來的才是美好，引來網友猜測指的是小甜甜。

對此，《三立新聞網》稍早求證小甜甜，她喊冤表示昨天的戲劇記者會因為兩人角色設定差很大，真的對不到戲，謝忻演雷洪的女兒，會請教雷洪演技再自然不過，她也明白自己沒資格教人，「然後就突然出這篇文章，根本沒有什麼好回應的」。小甜甜更認當媽後，重心都是孩子和工作，她和王宇婕等人也聚會變少，除非對方主動邀約，因此對象不只是謝忻，而是互動的對象變成媽媽群為主，並強調老實說就算這些單身朋友要邀約，她也不見得有時間。