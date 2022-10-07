美國總統拜登6日警告，核末日（Armageddon）發生的風險，是自1962年古巴飛彈危機以來最高的情況。他宣稱自己非常了解普丁，「當他談到使用核武或生化武器時，並不是在開玩笑。」

據路透社7日報導，拜登在民主黨國會競選委員會（DSCC）募款活動時談到，普丁的威脅真實存在，因為俄軍「明顯表現不佳」，他表示，即使只使用低當量的戰術核武，也會讓局勢迅速失控，導致全球毀滅。拜登總統補充說：「自甘迺迪和古巴導彈危機以來，當時我們沒有面臨世界末日。」

然而俄羅斯入侵烏克蘭8個月後，遭受一系列重大挫敗，普丁和多名高官近期頻頻提及使用戰略核武的可能性。普丁9月21日頒布動員令時說，「國家領土完整性受到威脅時，為了保護俄羅斯及人民，我們肯定會使用一切手段。這不是虛張聲勢」。

數個月以來，美國官員持續警告，俄羅斯可能在烏克蘭使用大規模殺傷性武器。白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）也透露，華府已向莫斯科清楚表明，在烏克蘭使用核武會招致什麼樣的後果。不過，白宮本週也表示，目前尚未看到俄軍準備使用核武的跡象。