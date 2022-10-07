天使本賽季以73勝89敗位列美聯西區第3，繼續被排除在季後賽大門外，天使總管米納西安(Perry Minasian)今日召開記者會，除了總結本賽季的情況外，對於明年球季即將成為自由球員的大谷翔平，米納西安期盼這位「二刀流」好手能長留天使。另外大谷翔平明年有望代表日本參加WBC(世界棒球經典賽)，米納西安對此也同意放行。

今年8月天使老闆決定出售球隊，在球隊政策及預算還無法確定之前，大谷翔平能不能長留天使成為未知數，談到日前與大谷翔平完成1年3000萬美元的合約時，米納西安表達希望大谷能長期待在天使，「這紙合約這是第一步，希望往後還會有更多程序，我不會討論關於合約的內容，但我希望他能長時間待在這裡。」

本賽季是大谷翔平首次以「二刀流」之姿參與完整賽季，身體必然會感到勞累，不過大谷將會是日本代表隊征戰明年WBC的重要戰力，天使是否放行他去打WBC，米納西安則是輕鬆回應「他可以做任何他想做的事，無論是投球還是打擊，要守中外野還是右外野，要當先發還是後援，他都有權利這麼做。」

日本代表隊將於3月在自家東京進行WBC小組賽及8強賽，也代表著大谷翔平將接受與過往不同的調整方式，不過米納西安並不擔心大谷狀況，「我只想盡可能支持他，幫助他在這大舞台上有著亮眼發揮。」