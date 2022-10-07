國立海洋生物博物館昨（6）日貼出標售36隻非保育類企鵝的公告，其中包含巴布亞企鵝24隻、頰帶企鵝6隻、阿德利企鵝6隻，引發網友們熱議搶著要團購，不過館方也公布投標資格須為野生動物飼養業、批發業等相關行業才能投標。

企鵝因適逢繁殖季、紛紛與另一半回到巢穴團圓。（謝佳潾攝）

昨（6）日海生館在官網上張貼標售企鵝的公告，預計標售巴布亞企鵝24隻、頰帶企鵝6隻、阿德利企鵝6隻，且限定投標資格廠商登記或設立證明須為野生動物飼養業、批發業，符合動物法規而持有動物者，也要提供飼育場地及環境清單，標案預計在10月27日下午進行，押標金及履約保證金都是100萬元。

公告被轉貼到論壇PPT上引起熱議，網友們紛紛留言表示想團購企鵝回家養，「可惜窮仔一個，不然好想收編喔，蓋個冰屋每天和他們一起發呆」、「有人要團購嗎？」、「請問買企鵝會比認養貓貓來得嚴格嗎？」、「標售非保育類企鵝乙批，養企鵝很花錢的，要給企鵝吹冷氣，又要造冰，又要給吃的」、「來喔來喔！養隻企鵝證明你很有錢」、「領養代替購買」。

負責經營海生館的海景公司表示，近年來在海生館積極復育下，目前館內三種巴布亞企鵝、頰帶企鵝、阿德利企鵝，每年都會順利孵出企鵝寶寶，因此造成族群數量變多，海生館已無空間展示每年增產變多的企鵝，實際上過去也曾經有標案，只是沒有特別上網公告，但民眾不是想養就可以，還是必須要符合競標資格。