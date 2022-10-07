「秋風起，蟹兒肥。」進入秋蟹的季節，加上雙十連假將至，不少民眾計畫前往漁港大啖秋蟹，新北市法制局日前至石門區富基漁港及萬里區龜吼漁港，針對市集攤位的交易磅秤及公秤進行查驗，共查驗富基漁港13間攤商26台磅秤、龜吼漁夫市集37間攤商38台磅秤，全數符合規定。

法制局表示，為維護消費者權益，於雙十連假前，指派消費者保護官會同經濟部標準檢驗局及農業局漁業管理處人員，前往轄內石門區富基漁港及萬里區龜吼漁港的漁市攤販進行價格標示宣導，並逐一校對檢查所有攤販的磅秤，好讓市民安心消費。

消保官指出，新北市萬里蟹為漁民產地現撈，目前已進入產季豐收期，是秋季最佳特產，這次共查驗富基漁港13間攤商26台磅秤、龜吼漁夫市集37間攤商38台磅秤，全數符合規定。另關於「代客料理」服務，因料理地點與漁貨販售地點相鄰，全程看得見，消費者也可放心享用自己親手挑選的食材。

此外，消保官也逐一向店家做消費者保護法及交易價格揭露宣導，以避免發生消費糾紛。消保官提醒，購買魚貨時需注意攤商的秤需直接置放於水平面不可傾斜，若遇斤兩有疑義時，可利用市府設置的公秤核對，當場向漁市駐點管理人員反映或向標準檢驗局提出檢舉；另如遇消費糾紛，可撥打1950全國消費者服務專線，向新北市消費者服務中心諮詢。