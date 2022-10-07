九合一大選將在11月26日舉行，距今僅一個多月，六都與十六縣市長廝殺激烈最受矚目，然而此次選舉除前述外，還包括縣市議員鄉鎮市長鄉鎮市民代表直轄市山地原住民區長村里長等選舉，目前中選會定21日抽籤。目前所有候選人名單都已出列，「表單」十分豐富。

依中選至上月2日、九合一地方大選參選人登記截止後統計，此次共有1萬9825位候選人完成登記，將角逐1萬1023個名額，其中有95位參選人角逐22席縣市長。

在大家較熟悉的六都方面，台北市長選戰有12人競爭，其次是台南市有5人、高雄市和桃園市各有4人，台中市有3人，而新北市只有2人對決。在政黨方面，小小的台灣依中選會資料竟至少有80多個政黨，而此次如龍黨、天一黨、台灣動物保護黨、小民參政歐巴桑聯盟、左翼聯盟、共和黨、台澎黨、公民黨....，一般人可能不大熟悉，卻都有派人參選。

以下就是九合一選舉參選人名單，資料來源為中選會官網。

一，22縣市長

各縣市參選人名單。(製圖/陳友齡)
各縣市參選人名單。(製圖/陳友齡)

二、六都市議員

三、縣市議員（16縣市）

四、鄉鎮市長

五、鄉鎮市民代表

六、直轄市山地原住民區長

七、直轄市山地原住民區民代表

八、村里長

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