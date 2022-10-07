九合一大選將在11月26日舉行，距今僅一個多月，六都與十六縣市長廝殺激烈最受矚目，然而此次選舉除前述外，還包括縣市議員、鄉鎮市長及鄉鎮市民代表、直轄市山地原住民區長、村里長等選舉，目前中選會定21日抽籤。目前所有候選人名單都已出列，「表單」十分豐富。

依中選至上月2日、九合一地方大選參選人登記截止後統計，此次共有1萬9825位候選人完成登記，將角逐1萬1023個名額，其中有95位參選人角逐22席縣市長。

在大家較熟悉的六都方面，台北市長選戰有12人競爭，其次是台南市有5人、高雄市和桃園市各有4人，台中市有3人，而新北市只有2人對決。在政黨方面，小小的台灣依中選會資料竟至少有80多個政黨，而此次如龍黨、天一黨、台灣動物保護黨、小民參政歐巴桑聯盟、左翼聯盟、共和黨、台澎黨、公民黨....，一般人可能不大熟悉，卻都有派人參選。

以下就是九合一選舉參選人名單，資料來源為中選會官網。

一，22縣市長

各縣市參選人名單。(製圖/陳友齡)

二、六都市議員

三、縣市議員（16縣市）

四、鄉鎮市長

五、鄉鎮市民代表

六、直轄市山地原住民區長

七、直轄市山地原住民區民代表

八、村里長