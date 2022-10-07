在這世界上，我們一直以來都在流傳人死後會變成鬼，但是靈異片中卻有很多種版本，一直以來大家都抱持著懷疑的態度來看待。現代的影視中有非常多這類型的影片，有些人很喜歡看關於這類的影片，但是看完後自己會腦補害怕，自己嚇自己，《旺好運》運勢專欄指出金牛座、巨蟹座、雙魚座他們竟然「最害怕鬼」，尤其是當看到靈異片時會被嚇得魂飛魄散，很沒安全感。

第三名：金牛座

金牛座性格雖然看似平淡無奇，但他們其實非常怕鬼，尤其是看完靈異片之後的模樣，他們做很多事情都會小心翼翼不敢發出任何聲音，怕劇中的畫面會真實地浮現在眼前，自己把自己嚇到一個不行。

第二名：巨蟹座

巨蟹座是一個很沒有安全感的性格，而且還帶有一些疑心病，雖然平時看起來很穩重，但如果碰上或聽聞到一些靈異的事件，他們可是會被嚇到不敢獨自一人，不由自主的會想起那可怕的畫面。

第一名：雙魚座

雙魚座有很豐富的想像力，而且他們的膽子其實也非常小，對於靈異的事物不僅想像力十足，還會想著的畫面如果浮現在眼前時該怎麼辦，常常腦補的他們會突然變得很沒安全感，到最後變成自己嚇自己。