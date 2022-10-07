《鏡電視》申請執照案持續延燒，前董事長裴偉錄音檔日前曝光，NCC主委陳耀祥透露蔡英文總統親信、新境界文教基金會副董事長洪耀福也「關心」過鏡電視相關發照事宜。國民黨台北市長參選人蔣萬安7日表示，他要把「裝睡的人叫不醒」這句話送回蔡總統，「請你趕快去指示相關單位進行調查，釐清事實真相」。

裴偉稱音檔經變造並對錄音者提告，台灣公益吹哨者保護協會將錄音檔送聲紋實驗室做鑑定，證實該段錄音檔並沒有變造、剪接。

蔣萬安今天指出，這就證實媒體報導都是事實，錄音檔沒有變造，不是假的，陳耀祥已經在立法院備詢時證實，洪耀福有去關心。

蔣萬安質疑「那我就問洪耀福，你是用什麼身份立場去關心，代表誰去關心？關心了什麼內容？」關心的時間點，跟電視台得到執照的時間點這麼巧合。

他表示，這件事情，要把「裝睡的人叫不醒」這句話，送回蔡總統，「請你趕快去指示相關單位進行調查，釐清事實真相」。