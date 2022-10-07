移工曠職多日遭廢聘頑強拒返國 桃專勤隊上銬收容遣返

移民署北區事務大隊桃園市專勤隊日前接獲轄內仲介公司檢舉，指稱有名在新屋區工廠工作的合法移工，因工作態度不佳、經常曠職，雇主欲解僱但移工不願返國，勞動部依規廢止聘雇，但移工相當鴨霸，逾期居留遲遲不願返國。移民署接獲檢舉後，於上月30日派員前往該工廠及員工宿舍查察，豈料移工見警察到來仍不肯配合，遭上銬帶走，將依法收容遣返。

桃園市專勤隊表示，該名泰國籍的移工「阿通」，先前在新屋區某間工廠擔任廠工，不過因工作表現不佳， 雇主指出今年2至4月間阿通經常不假外出、曠職多日，由於合約到期因此欲與阿通解約，但阿通仍想繼續工作、不願返國。後來透過桃園市政府勞動局協調，因不符轉換雇 主及工作規定，報請勞動部依照規定廢止聘雇許可，導致阿通在台逾期居留。

專勤隊說，阿通逾期居留後不願自行出國，工廠及仲介公司多方好言相勸，但阿通仍無動於衷，只好向移民署專勤隊反映並提出檢舉，專勤隊於9月30日派員會同廠方及仲介，前往阿通所居住的員工宿舍逮人，過程中有請到泰國通譯線上翻譯，向阿通好言相勸，豈料阿通依然頑強抵抗、不願就範，專勤隊人員只好將其上銬依法制伏，依法帶回隊上收容遣返。

桃園市專勤隊隊長荊少安指出，在台移工如確實違反就業服務法及入出國及移民法規定，雇主或仲介業者如有相關資訊，可就近向各地專勤隊提出檢舉。他也強調，法律無假期，民眾任何時間、地點如有發現外來人口從事非法活動或工作，可以紀錄發現時間、處所及案情，向各地專勤隊檢舉，政府對任何外來人口在台從事不法活動絕不姑息，會積極偵辦且嚴懲不貸。