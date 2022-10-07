被爆性騷女秘書 原能會主委謝曉星喊冤「不實指控」：愛護她們都來不及 @中時新聞網 ​

行政院原子能委員會主委謝曉星自被控職場性騷擾、霸凌後，首度於7日公開露面，面對外界質疑，謝曉星稱「都是不實指控」，針對該案行政院已於日前組成專案調查小組調查。民進黨立委林靜儀、吳思瑤7日皆希望謝曉星在調查期間暫停對外發言，也呼籲行政院專案調查小組儘速完成調查。

週刊日前爆料，謝曉星挑秘書像選妃，光1人有4位秘書，每天要她們陪吃午餐，不時對其言語騷擾、肢體碰觸。另外，謝曉星也被控訴情緒失控，經常吼罵下屬。行政院4日表示，院長蘇貞昌已請秘書長李孟諺組成專案調查小組進行調查，待查明相關事證後將儘速對外說明結果。

謝曉星7日出席立法院會前接受媒體訪問時強調，報導內容皆為不實指控，出刊前一晚接到周刊來電，即在當晚失眠，精神狀況不佳，希望調查小組儘速查明真相。對於有無性騷擾女助理與言語霸凌，謝曉星說，「對秘書愛護都來不及了，怎麼會這樣？」

真對謝曉星回應，吳思瑤指出，立法院現在會期當中，希望行政院專案調查小組能以最快速度完成調查。謝曉星作為被調查人，在調查過程中當然可以為自己辯護，對外則不應做太多論述。

林靜儀則說，在調查結果出來前不會做任何評斷，希望專案調查小組儘速調查，以確保陳情者與被指控者雙方權益，也要請謝曉星暫停對外發言。