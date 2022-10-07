出書自稱「從口吃患者到超級講師」的泰旺企管顧問公司的董事長廖泰宇，成立「以太幣」(Ether)投資團隊，以老鼠會形式招攬投資吸金逾億元，最高法院駁回上訴，依非法經營銀行業務且犯罪財物逾1億元罪將他判刑10年確定。

廖泰宇曾以泰旺企管顧問公司董事長身分接受訪問，他自稱19歲以前是口吃患者，他透過持續不斷向世界級大師學習，成為了演講超過2000場的超級講師，閱讀超過5000本書，他的人生使命是幫助更多人生命充滿力量，實現夢想，財務自由。

廖男2017年到2018年間以「以太世界」「以太世界拆分盤」等投資方案，對外招攬下線投資人，在台灣及日本吸金新臺幣2億2126萬多、21萬多美元及2700萬日幣，廖從中賺取新臺幣2311萬多元，及美元、日幣各21萬及2700萬元的利益。

台灣高等法院更一審認為廖男以約定給付與本金顯然不相當之報酬及紅利之「凱莉星球」投資方案、「以太世界」等投資方案，對外招攬不特定投資，所為均造成眾多投資人財產上重大損失，危害金融秩序，欠缺法治及尊重他人財產之觀念。

更一審指出，廖男曾因非法吸金被判刑確定，他仍不知悔改，擔任各該投資案在台主導者，籌辦投資說明會、擔任講師，及對外招攬投資人，犯行重大，但考量他坦承犯行判刑10年，未扣案犯罪所得新台幣2311萬多、2萬1900美元及270萬日幣沒收，最高法院駁回上訴定讞。