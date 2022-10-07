《鍛造雄獅向復興》的系列新紀錄片第８集

為了紀念中共建政73周年，央視播出名為《鍛造雄獅向復興》的系列新紀錄片後，專家說，解放軍一直在南海、東海和台灣海峽部署更多先進飛機，以維護中方的領土完整。

據《南華早報》（South China Morning Post）7日報導，名為「和平」的第8集紀錄片顯示了台灣的高解析度影像。據央視說，這是由中方軍機和無人機在繞島巡航時拍攝的。

自從美國聯邦眾議院議長裴洛西８月初率團訪台後，解放軍在台灣周邊展開歷來規模最大的軍演，大批軍機持續越過海峽中線。而中方空軍轟炸航空兵副團長孫陸宇說，「隨著我們去的次數多了之後，我感覺就是那種——誰還不在自家院子裡轉一轉那種感覺。」而央視在紀錄片中說，「繞島巡航，就是在用戰機丈量祖國的大好河山」。

北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，播出中方空軍執行任務的細節，還有台灣空拍影像，目的在於顯示，解放軍已準備好在可能的台海衝突中戰鬥。不過，他也強調，「但這只是一種威懾戰略，因為北京最終的目標仍是和平統一。」

此外，紀錄片中說，自從2013年11月下旬北京宣布，在東海劃設第一個防空識別區後，中海空軍便不斷緊急起飛戰機，以驅逐外國軍機。

而海軍飛行員李喆說：「在東海當面，經常有外國軍機進行挑釁，在主權面前，我們針鋒相對，決不允許任何肆意妄為。」而他說，有一次他的任務是攔截進入防空識別區，想要逃避中方雷達偵測的可疑日本EP-3偵察機。

當時李喆飛著殲-10B接近那架由兩架小型軍機護航的EP-3，並射彈干擾對方雷達，而他果敢的行動成功驅離了那些外國軍機。據先前的中方官媒報導，李喆這次遭遇發生在去年11月12日。

而出現在紀錄片中的另一名飛行員是劉銳，2016年他和另一名駕駛飛著轟-6K戰略轟炸機，在惡劣的天候中，飛了超過超過900公里，到中國和菲律賓都宣稱擁有主權的南海黃岩島上空，而在那次任務中，他拍攝了轟-6K戰巡黃岩島的照片。

「黃岩島上有我們中國空軍的飛機，那大家可以知道，我們中國軍人時刻在守護著我們的領土，」他說，「我們的領海在哪裡，島嶼在哪裡，主權在哪裡，我們就飛到哪裡，守護到哪裡。」

中方空軍軍事專家傅前哨說，從1960年代的殲-7，到最先進的5代殲-20隱形戰機、轟-6K轟炸機，還有預警機與新型偵察機等，中方出動了空軍和海軍的戰機和無人機到南海和東海。

他說，殲-20在先進空警-500預警機的支援下，得以在敵方發現它前，就先發現如美國F-35和F-22等對手，而這有助於它贏得關鍵的空戰。